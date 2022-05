Enam kui poolsada Järvamaa õpetajat ootab hingevärinaga sügist

„See näitab, et meie õpetajate, tugispetsialistide, õppejõudude, noorsootöötajate ja teiste haridustöötajate tegevust sel keerulisel ajal on märgatud,“ sõnas minister Liina Kersna. „Tunnustades haridustöötajaid, väljendame oma tänu kõigile neile, kes iga päev meie laste ja noorte heaks olemas on. Lisaks meie lastele on haridus- ja noorsootöötajad hoolides vastu võtnud Ukraina lapsed, pakkudes neile turvalist elu- ja õpikeskkonda.“