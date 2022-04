Kevad pausil: lähipäevil sajab vihma, lörtsi ja lund

Ööl vastu neljapäeva on vähese või vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur ulatub viie külmakraadni. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab vihma ja lörtsi, ennelõunal Kirde-Eestis võimalik ka vähene lumi. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärastlõunal tugevneb edelatuul 5-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 4-8 kraadi.

Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd Lääne-Eestis sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub läänekaare tuul 4-10, enne keskööd põhjarannikul edelatuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kolme soojakraadini. Reede päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis on mitmel pool vihma- ja lörtsihooge, õhtuks sadu lakkab. Puhub loode- ja läänetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 4-9 kraadi.