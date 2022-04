Türi õppurite tarkus torkab aineolümpiaadidel eriliselt silma

Auhinnakoht maakonna olümpiaadil või tubli tulemus üleeestilisel mõõduvõtul on õpilasele nagu olümpiavõit. See on mõõdupuu, mis näitab, et tema teadmised selles aines on teistest peajagu üle. Sellise meeliülendava tunde nimel on nii mõnigi valmis loobuma vabadest hetkedest sõprade seltsis ning pühendama tunde raamatute ja teadusartiklite lugemisele.