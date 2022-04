Lugu lendavatest taldrikutest Väike-Karedal

Randmäe märgib, et tegi esimese ülesvõtte 25. jaanuaril. Märkas tulesid õhtul heinamaal suusatades. Hiljem on ta neid filminud veel suure hulga. «Nii kui pimedaks läheb, nii ilmuvad taevasse, kindlal ajal kindlasse kohta. Vahel ühe kaupa, vahel on neid mitu tükki. Korraga olen näinud kolme üksteise järel reas,» ütleb ta.