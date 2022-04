Paide-Türi rahvajooksu võidumehed ja -naised peavad naabermaakonnas esikohaplaani

Mulluse suurjooksu ümber Viljandi järve ajaga 36.09 võitnud Kaur Kivistikku (pärjaga) on ühes teiste tippjooksjatega starti oodata ka tänavu. Pildil on ta koos eelmisel aastal teiseks tulnud Ibrahim Mukunga Wachiraga, kes tuleb talle selgi korral konkurentsi pakkuma.

Pühapäeval kell 12 antakse linnastaadionil 93. ümber Viljandi järve jooksu start, kirjtuab Sakala. Korraldajatel on käed alles tööd täis, küll aga võivad nad koos osalejatega rõõmustada selle üle, et väärika ajalooga spordisündmus on pärast kahte aastat koroonapiirangute trotsimist naasnud traditsioonide juurde.