Orkester läheb mere taha peole

Sarnaselt Järvamaale, kus möödunud kahel kevadel maakonna laulu- ja tantsupidu koroonapandeemia ning sellest tingitud piirangute tõttu pidamata jäi, on selle murega rinda pidanud pistma ka saarlased. Nüüd aga on kindel, et nagu Järvamaal, õnnestub ka Saaremaal sel aastal laulupidu ära pidada, saarlaste peo nimekirjas on ka üks Järvamaa kollektiiv.