„Täname metsaomanikke, kes on mõistnud, et metsatööde kavandamine teisele ajale võimaldab hoida meie metsade elurikkust. Rõõm on, et järelevalve meeldetuletav või kontrolliv roll muutub järjest väiksemaks ja valdav osa inimesi peab pesitsusrahust kinni juba vabatahtlikult,“ ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.