Suve keskel tunnistatakse Paide idaosast leitud asulakoht ilmselt arheoloogiamälestiseks

Kultuuriministri määruse eelnõu seletatakse, et kõnealune asulakoht paikneb Paide linna idaosas 35,29 ha suurusel alal. Põhjas ulatub asulakoht Tallinna tänava keskosani, idas Parkali tänavat ääristava hoonestuseni, lõunas Pika ja Karja tänavate ristmiku piirkonnani ja läänes Suur-Aia ning Väike-Aia tänavate läänepoolse hoonestuseni. Teadaolevate andmete põhjal on asulakoht tervikuna alates 13. sajandist olnud järjepidevalt kasutusel.

Muinsuskaitseseaduse kohaselt on riikliku kaitse alla võtmise eelduseks, et kultuuriväärtusega asi või maa-ala esindab Eesti ainelise kultuuripärandi väärtuslikumat osa, millel on teaduslik, ajalooline, kunstiline või muu kultuuriväärtus.