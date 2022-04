SDE Järvamaa piirkonna juhatus: lisaeelarve ei arvesta perede ja eakatega

„Inimeste jaoks siin Järvamaal ja Eestis laiemalt on võimalus elada ära palga ja pensioni eest eelkõige väärikuse küsimus. Seetõttu ootame lahendusi, mis puudutaks nii madalama kui keskmise palga saajat. Samas ei tohi ära unustada olulise mõjuga toetuseid,“ selgitas pöördumise põhjust SDE Järvamaa piirkonna aseesimees Margus Nurmik.

Järvamaa sotside sõnul vajavad hädasti tõstmist lastetoetused, mis viimased viis aastat on püsinud summas 60 eurot, kuid mille ostujõud on vähenenud kahekümne euro võrra. Järvamaal elab ligi 7000 last, kellest paljude jaoks oli aastaid tagasi lastetoetuste tõus võimalus pääseda süvavaesusest, kuid kuhu praegused karmid hinnad neid tagasi võivad suruda.