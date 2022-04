Elron kolib ootesaali ja piletikassad Balti jaama paviljoni hoonesse

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup sõnas, et ootesaali ja piletikassa kolimine uude ning valgusküllasemasse ruumi on olnud kaua oodatud uuendus.

“Uus ootesaal asub enamike perroonide, numbritega 3 kuni 9 vastas, ehk rongi peale saab nüüd minna veel kiiremini ja mugavamalt. Balti jaama paviljoni hoone ehk nn kuppelsaal on avaram ning pakub ka ootealana reisijatesõbralikke võimalusi,” rääkis Kulderknup.