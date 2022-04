Näitus Luise kohviku seintel tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid

Birgit Pikkor ise ütles, et lihtsuse läbi avaldub asjade olemus kõige ehedamalt. Selle näituse saamislugu oli tunnetus oma hetkeseisust, kus ta leidis endast liiga palju arvamusi-küsimusi, täiuslikkuse ihalust, pea oli mõtteid täis, hing ei leidnud rahu, päevad olid täis tegevusi, mis midagi ei tähendanud ning mida tehakse kohusetundest või vajadusest teistele meeldida. "Sellest kõigest tekkis tung vabaneda tarbetutest teadmistest ja infopahnast, kõigest liigsest," selgitas ta. "Tundsin, et soovin luua midagi, mis oleks lihtne, vaikne, tagasihoidlik, rabe."

Pikkor kirjeldas, et hiljem kui teosed juba seintel rippusid, taipas ta keset ateljeed seistes ja neid vaadates, et on loonud enda teadmata wabi sabi väärtustele ja arusaamadele põhineva loomingu. "Wabi sabi põhimõtted on lihtsus, tühjus, looduslähedus, ebatäielikkus, mööduvus ja muutumine, intuitsioon, tagasihoidlikkus ja kasinuserapooletus ja tänulikkus," loetles ta. "Kõik neid väärtsuseid ja põhimõtteid olen alati südames kandnud."