Karukaamera idee on välja käinud zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt. «Vestlustest Järvamaa jahimeestega tuli puhtjuhuslikult välja, et mullu nähti selles kandis palju karusid,» selgitas ta. «Et aasta loom on tänavu karu, siis karukaamera ülespanek oli niikuinii plaanis. Küll polnud alguses kindel, kuhu täpselt me selle kaamera üles paneme.»