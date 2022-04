Volbrilõkkesse sobib vaid puhas puit ja paber

Igal aastal jõuab keskkonnaametini teateid lõketest, kus põletatakse materjale, mis on kahjulikud nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. Näiteks alles eelmisel nädalal jõudis ametini teave, et Jõgevamaal põletati lõkkes vanu rehve. Seepärast on just kevadel, aiatööde ja grillihooaja alguses, hea meelde tuletada soovitused õues tule tegemiseks.