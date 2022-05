Kirsiallee hakkab peatselt õisi näitama

Kuigi suur kevadsoe pole veel pikemalt pidama jäänud, on viimastel päevadel jagunud parasjagu päikest, vihma ja soojakraade, mis on Türi tehisjärve ääres asuva kirsiallee võrad reetlikult roosatama pannud. Kirsipuudel on õiepungad juba puhkemise ootel ja sobivate ilmaolude jätkudes on seal peatselt ka roosamannalist vaatepilti oodata.