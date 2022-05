Jõhker tapatöö: Türi vallas tapeti kolmel pesal püssist viis kurge

Türi vallas Türilt Väätsale viiva tee ääres on täna öösel või varastel hommikutundidel tapetud viis pesal olnud täiskasvanud toonekurge, kellest kolmel on nähtavad kuulihaavad. Kahe linnu surma põhjus on selgitamisel. Kolmest pesast leiti kokku üheksa muna, millest ei kooru nüüd kahjuks kunagi kurepoegi.