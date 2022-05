Uuskasutuskeskus kutsub asju uuele ringile andma ja head tegema

Uuskasutuskeskuse kevadise teavituskampaania keskmes on uuesti kasutusse antavate asjade lood. „Lugu on saatnud asja selle koju jõudmisest saati – kas ese saadi kingituseks, osteti kaasa elamusrikkalt reisilt või soetati mõneks eriliseks sündmuseks. Siis aga jääb ese seisma, kuid järgmist erilist hetke võib-olla ei saabugi. Sellisel juhul võiks anda esemele uue võimaluse, et tema eriline lugu saaks jätkuda ning keegi teine asjast rõõmu tunda,“ selgitas Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

Heade eeskujudena annavad oma erilised asjad uuele ringile laulja ja pereisa Marten Kuningas, olümpiavõitja ja treener Irina Embrich, näitleja Anne Veesaar, laulja Andreas Poom ning näitleja ja moelooja Karin Rask. Selleks, et neist asjadest sünniks veelgi rohkem häid emotsioone, lähevad need kõik heategevuslikule oksjonile, millest saadud kogu tulu läheb erinevatele Ukrainat toetavatele organisatsioonidele ja algatustele.

Nädala pärast Uuskasutuskeskuse Facebooki lehel algaval oksjonile on Andreas Poom pere esindajana pannud välja isa Mart Poomi Derby ülikonna, Irina Embrich eksklusiivsed olümpiakellad, Marten Kuningas kunagise bändi Doktor Normali aegsed värvikad pusad, Karin Rask enda rõivabrändi ühe esimese kimonotest ja Anne Veesaar seisma jäänud lemmikkleidid. Lisaks mainitud esemetele on veel põnevaid leide, mis pannakse head tegema.

Tänavune kevad on ilmekalt näidanud, et keerulises olukorras saab abistada mitmel moel ning suur abi võib olla teisele ringile jõudnud korralikest asjadest. Uuskasutuskeskuse üheks suurimaks abiprojektiks on neil kuudel olnud Tallinna linnaga koostöös ühe kaupluse ajutiselt sisseseadmine Ukraina sõjapõgenike tasuta teenindamiseks. „Kevadise kampaaniaga on heameel tõmmata tähelepanu ka teistele suurepärastele algatustele Ukraina heaks ja neid toetada,“ kommenteeris Paakspuu. Oksjon kestab 2 nädalat, 11.–24.05 facebook.com/uuskasutus lehel.