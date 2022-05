Omniva: eraisikud on tasuta saatnud 820 humanitaarabi postipakki Ukrainasse

Ukraina-Vene sõja alguses loodud uus tasuta pakisaatmise teenus on suunatud eraisikutelt-eraisikutele. Omniva rahvusvahelise paki- ja kirjateenuse juht Marita Mägi sõnul alustati koostööd Ukraina Postiga tasuta humanitaarabi postipakkide saatmiseks, et pakkuda Eesti elanikele võimalust toetada otse ja vahetult oma Ukrainas elavaid tuttavaid ning sugulasi.

„Huvi tasuta humanitaarabipaki saatmise vastu Ukrainasse on suur. Inimesed on aktiivselt kasutanud tasuta postipaki saatmise teenust ning trend on kasvav,“ ütles Marita Mägi. „Ukrainasse saadetakse pakiga eelkõige esmatarbeasju, ravimeid, toitu, sidemeid ja riideid.“