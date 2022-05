Eesti Terviseradade uue juhina asub ametisse Assar Jõepera

„Oleme 15 aastaga rajanud üle 120 terviserajast koosneva võrgustiku, mis tagab suurele osale Eesti elanikkonnast võimaluse aastaringselt ja tasuta oma kodu lähedal liikuda ja sportida. See on sündinud koostöös riigi, kohalike omavalitsuste, partnerite ja rajameistritega. Jätkame sihtasutuse kui kompetentsikeskuse tugevdamist, koostöös partneritega radade võrgustiku arendamist ning tööd selle nimel, et eestimaalased radu aktiivsemalt kasutaksid,“ ütles Eesti Terviserajad SA nõukogu esimees Rait Pallo.

„Terves kehas terve vaim – see vana väljend on tabav tõdemus sellest, et oleme vaimult erksad vaid siis, kui enda füüsise eest piisavalt hästi hoolitseme. Mistahes aktiivne liikumine, eriti värskes õhus, on tervemalt ja elusamalt elatud elu pant. Täna peame kahjuks tõdema, et head tervist jagub Eestimaa inimestel napilt üle viiekümne eluaasta. Tervena elatud aastatelt jääme alla Euroopa keskmisele ning Skandinaavia suurepäraste näitajateni on meil väljakutsuvalt pikk tee minna,“ ütles Eesti Terviserajad SA uus juht Assar Jõepera.

„Mul on hea meel Eesti Terviseradade meeskonnaga liituda, leida üheskoos riigi ja kohalike omavalitsustega erinevaid võimalusi liikumisharrastuse populariseerimiseks ja seeläbi parandada igas vanuses eestimaalaste tervislikku elujärge,“ lisas Jõepera.

Assar Jõepera on fotokaupluste keti Fotoluks üks omanikke ja pikaaegne tegevjuht. Assar on mitmekülgne spordi- ja liikumisharrastuse entusiast, kes on alates 2018. aastast olnud Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president.