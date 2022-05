Looduskaitsekuul matkatakse Järvamaal koos teejuhiga

Järvamaal on kolm matkapakkujat ühinenud üleskutsega, et näidata oma salajasi retkekohti ja viia huvilised loodusesse. Toosikannu puhkekeskus kutsub ulukisafarile oma loomaparki, Matkapesa viib Norra-Oostriku allikate alale ja Metsamatkad kutsuvad otsima metsa mahajoostud põdrasarvi.

„Mahajoostud sarvede jaht" toimub kahel korral ja esimene matk täpselt emadepäeval 8.mail kell 10 hommikul. Orienteeruvalt 5 tunnisel jalgsi metsamatkal saadab Sind Igor Homin, kellel on 33 aastat kogemust loomaradadel. Peale matka saab lõkkesütel küpsetatud grillvorste.

21. mail, üks tund enne keskpäeva saab alguse kolme ja poole tunnine matk Norra-Oostriku allikate radadele. Looduskaitsekuu raames korraldab selle matka Matkapesa . Matkal annab retkejuht ülevaate allikate alast, sealsetest taimedest, loomadest ja allikavee omadustest. Igal allikal on oma lugu. Retke viib läbi Arnika Tegelmann.

Toosikannu puhkekeskus pakub terve looduskaitsekuu jooksul ulukisafarit oma autoga. Safari kestus on ajaliselt poolteist tundi ja kogu teekond on märgistatud nooltega. Vaatlusringi ääres on 6 söödaplatsi, kuhu punahirved värskema toidu nosimiseks meelsasti kogunevad. Lisaks saab vaadelda, põtrade, metskitsede ja väikeulukite tegevust.