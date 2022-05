Valge-toonekurgedelt võttis elu kindlalt inimkäsi

Ringkonnaprokurör Merike Lugna ütles, et antud teemal on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 357 lõike 1 alusel kaitstava loodusobjekti kasutamise või kaitse nõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud kaitstavale loodusobjektile olulist kahju. «Menetlust viib läbi keskkonnaamet ja seda juhib prokuratuur. Kuna tegemist on keskkonnakuriteoga, siis juhib menetlust prokurör Indrek Kalda,» täpsustas ta.