Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Volbriööle järgnenud hommikul Türi-Väätsa tee ääres ja Änaris pesitsevate valge-toonekurgede pihta tulistamise tõttu hukkus kaheksa lindu ja üle kümne muna jäi pesades välja haudumata. Seda kõike Eestis kehtiva pesitsusrahu ajal. Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg ütles, et inimesed on juhtunu pärast nii vihased ja šokis, et eilse päeva jooksul pani üks mees välja 500 euro suuruse pearaha sellele, kelle antud vihje tulemusel jälestusväärse kuriteo toimepanija leitakse.

* Esmaspäeva hommikul asusid Paide MEKi metallitöökojast teele ülipikad silladetailid, mille veoks Tallinna–Tartu maantee Kärevere silla lähedusse rajatava ulukitunnelini läks tarvis eriveose mõõtu rekasid. Veose kogupikkuseks tuli 42 meetrit ja selle linnast välja saamine kitsaste ringteede kaudu nõudis vedajailt ülioskuslikku manööverdust. Metallitöökoja juhataja Ruttar Tederi selgitusel tegi ettevõtmise erakordseks juba see, et nii pikki detaile pole kunagi varem Paides valmistatud ega ka linnast välja veetud.

* Veebruari alguses Paides uksed avanud bufeekohvik Verywell rentis Järva tarbijate ühistult Türil endise söökla ruumid, kus avas eile hommikul uue kohviku. Seal saab süüa varajastest hommikutundidest alates, mis on Rootsi laua versioonis Järvamaal täiesti uudne ettevõtmine. Ettevõtja Danel Puuder sõnas, et Paides läheb kohvikul hästi, mistõttu julges ta Türile laieneda. «Tahtsin tegelikult Paides suuremaid ruume rentida, kuid sobivat kohta ei leidnud. Küll pakkus Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu välja Türil asuvad ruumid. Nii otsustasimegi laieneda Türile,» lausus ta.

* Eelmisel nädalal avanes Türil Luise kohviku seintel uus näitus. Oma loomingut eksponeerib seal kunstnik Birgit Pikkor, kes astus eelmisel aastal sama isikunäitusega üles ka Paide avatud galeriis. Näituse pealkiri on «Küsimusi on rohkem kui vastuseid». Birgit Pikkor ütles, et lihtsuse kaudu avaldub asjade olemus kõige ehedamalt. Selle näituse saamislugu oli tunnetus oma hetkeseisust, kus ta leidis endast liiga palju arvamusi-küsimusi, täiuslikkuse ihalust. Pea oli mõtteid täis, hing ei leidnud rahu, päevad olid täis tegevusi, mis midagi ei tähendanud ja mida tehakse kohusetundest või vajadusest teistele meeldida. «Sellest kõigest tekkis tung vabaneda tarbetutest teadmistest ja infopahnast, kõigest liigsest,» ütles ta. «Tundsin, et soovin luua midagi, mis oleks lihtne, vaikne, tagasihoidlik, rabe.»