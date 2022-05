7. mail ootab ligi 700 000 postkasti kevadpuhastust

Omniva kullerkanali ja postiasutuste üksuse juht Reet Pajus juhib tähelepanu, et pärast pikka talve ja keerulisi ilmastikuolusid on just kevadel õige aeg vaadata üle oma postkast ja selle ümbrus. „Murdunud oksad ja muu risu on tihti talve jooksul kogunenud postkastide ümbrusse ja takistavad postikulleritel postkastidele ligipääsu. Puhasta postkasti juurde viiv tee ja ümbrus tagamaks postikulleritele turvaline ligipääs. See teeb kullerite töö lihtsamaks ja kiiremaks,“ ütles Reet Pajus.

Postkasti kontrollimiseks soovitab Omniva postkasti- ja kirjakasti kanali juht Kati Miller üle vaadata selle seisukord ja ka vastavus ette nähtud parameetritele: „Veendu, et postkast on jätkuvalt töökorras! Selleks on oluline kontrollida, et postkastil kirjas olev tänava nimi ja number on selgelt loetav ning värv ei ole maha kulunud. Vajadusel värskenda uue värviga tänava nimetust ja numbrit, et postikuller teaks Sinu aadressi ja oskaks tuua posti õigesti kohale.“