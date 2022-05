Joel Juht alustas Paides tasuta inspiratsioonituuriga: noorte liikumine on saanud suure tagasilöögi

Tänavatantsupioneer ise ütles, et esimene koolitus läks väga hästi, kuid koroonaperiood on noorte liikumist halvas suunas mõjutanud. “Endiselt näen seda, et noori on raske liikuma saada pärast koroonaviirusest tingitud keerulist perioodi. See aeg on noorte tervisele teinud uskumatult suure kahju,” kinnitas Joel Juht.