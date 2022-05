Allkirjastati Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori ühitegevuste lepe

Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja Elmo Puidet sõnas, et inkubaatori toel on Kesk-Eesti alustavad ettevõtjad ja need, kel on plaanis kasvu- või arenguhüpe, paremini hoitud ja saavad oma arenguperioodist edasi liikuda. "Tänu sellele on kohapeal rohkem töökohti ja investeeringuid ning huvitavaid tooteid ja teenuseid, mis on ühtlasi ka elujõulised," rääkis Puidet.