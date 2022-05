Pätid tunnevad end pimedatel tundidel peremeestena: ATVga rallimine oleks viinud raske liiklusõnnetuseni

See juhtum pani toimetuse poole pöörduma ka ühe vallakodaniku, kes oma kirjas nentis, et seal ei ole midagi imestada, et sellised juhtumid aset leiavad. "Türi vallas pole ju politseid, kes öötundidel ringi sõidaks ja korda valvaks," sõnas ta. "Üsna sageli rallitatakse õhtuti linnas ringi ATVga. Kiirused on üsna suured. Viimati, kaubamaja esisel parkimisplatsil, pidi teine suurel kiirusel ümber keerates kummuli käima, aga õnneks jäi masin siiski püsti. Samal parkimisplatsil toimuvad autodega seltskondade kogunemised. Nüüd lisandus veel südaööst ka linna pimendamine, mis on eriti hea halbade kavatsustega kurikaeladele."