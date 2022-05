Alevik sai keskväljaku vuntsimiseks tuhandeid eurosid toetusraha

Türi vallavalitsus sai kätte PRIA peadirektori otsuse, millega eraldati LEADER- meetmesse esitatud taotluse „Pätipargist prillikiviks" alusel Käru aleviku keskväljaku rekonstrueerimiseks ligikaudu 100 000 eurot, projekti kogumaksumuseks on prognoositud ca 130 000 eurot. MTÜ Raplamaa Partnerluskogule esitatud projekti eesmärgiks on Käru aleviku keskosa kujundamine atraktiivseks, nüüdisaegseks ja turvaliseks multifunktsionaalseks alaks, mis on kauniks visiitkaardiks külalistele, kes külastavad Kärus muuseumi, kirikut, kõrtsi, kalmistut, hooldekodu või kaupluseid.