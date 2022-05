Ambla spordiklubi liige Leo Matikainen ütles, et Käravete järvering on sõltuvalt sellest, kust joostakse 1,1 või 1,2 kilomeetrit pikk. "Selline paras jooksumaa. Nagu näha on meie kandis selliseid järvesid, mille ümber joosta, palju," sõnas ta.