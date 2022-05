Korraldajad tegid trampoliinivõistlustel ajalugu

Kati spordiklubi treener Katrin Kaasik ütles, et kohalikke meistrivõistlusi on nad korraldanud juba 12 korda, kuid topelt-trampetihüpetes võisteldi tänavu siinmail esimest korda. «Varustus on meil olemas ja nii saime ala ka võistluskavva võtta,» lisas ta.