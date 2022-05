Arvamusfestival kutsub lapsi arutelusid korraldama

Juba kümnendat korda kogunevad tuhanded inimesed augusti teisel nädalavahetusel Paidesse Arvamusfestivalile, et arutada teemade üle, mis just nende arvates Eestis praegu kõige olulisemad on. Pärast paariaastast pausi on tagasi ka Arvamusfestivali laste arutelud – laupäeval, 13. augustil saavad lapsed võimaluse arutleda just nende jaoks põnevatel teemadel.