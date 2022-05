Politsei uurib kutsekooli sõidukite ülevaatuse seaduslikkust

Esialgsetel andmetel on tegemist Järvamaa kutsehariduskeskuse valduses oleva põllumajandustehnikaga, mis on kasutusel õppetöös. Kahtlustuse järgi lubas mees selle aasta märtsis tehnoülevaatuselt läbi 23 sõidukit, mis ei tohi liikluses osaleda, sest ei ole tehniliselt korras. Väidetavaid ülevaatusi tegi mees väljaspool tehnoülevaatuspunkti haridusasutuse territooriumil.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Ats Kübarsepa ütlust mööda on teo motiiv veel ebaselge, kuid selle selgitab välja kriminaalmenetlus. «Tegemist on suure massiga rasketehnikaga, mille puhul ei saa sõiduki tehnilist heakorda liiklusohutuse vaates alahinnata, sest need võivad põhjustada väga traagiliste tagajärgedega õnnetusi,» lausus ta.