Türi Maratoni teine etapp jooksutas pehmetel metsaradadel

Raskeks pidasid osalejad rada just seetõttu, et see oli pehme, vetruv, vahelduva pinnasega, kohati veel jääs ning künklik. Kuna on alles varajasem kevad, on jooksjad põhiliselt kilomeetreid mõõtnud tugeva kattega teedel ning maastik tundus seetõttu jalge all veidi võõras,