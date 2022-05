Jaanus Marrandi: kodumaise biogaasiga saab katta suure osa Eesti vajadusest

Euroopa Liidu (EL) tasandil on kokku lepitud, et 2030. aastaks on põllumajanduses vaja vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust. Põllumajanduses on piimatootmine ja loomakasvatus olnud need valdkonnad, kus kasvuhoonegaaside tekitamine on kõige suurem. Marrandi märkis, et see on suur väljakutse kogu Eesti majandusele ja eriti põllumajandusele.