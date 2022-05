Transpordiamet tunnustas parimaid teehoiupartnereid

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar tõdes, et eelmine aasta oli teedeehituse osas rekordite aasta. "Sellel aastal teeme keerulise olukorra kiuste kõik, et planeeritu ellu viia. On hea meel, et saame olla suhtluses partneritega avatud ja arendada omavahelist dialoogi," ütles Padar. "Igale langusele järgneb tõus ning oleme valmis kindlasti tulevikus ellu viima need projektid, mis praegu peab pausile panema ja edasi lükkama."