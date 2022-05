Paide OTT otsib kindlakäelist eestvedajat

Triin Paabo ütles, et tegemist on õhinapõhise ettevõtmisega ning keegi palka selle eest ei maksa. "Ka välkturgudel osalus on ju kõigile tasuta," märkis ta.

OTT-i korraldustöö seisneb tema sõnul selles, et vastatat tuleb müüjate kõnedele ning jagada huvilistele infot välkturu toimumise aja ja reeglite kohta. "Välkturu toimumise ajal tuleks kohal käia, pilte teha, need Facebooki gruppi postitada ning hoida pilk peal ka Facebooki postitustel, et seal ei hakataks OTT-i põhimõtetega mitte haakuvaid kaupu müüma," märkis ta.

Paabo sõnul on plaan ka Paide turu juurde OTT toimumise päevast ja ajast teavet andev silt paigaldada. Seda on mõtekas teha siis, kuid uus koordinaator on olemas, kelle telefoni numbri saaks sinna siis kirja panna.

Triin Paabo ütles, et võttis asja käsile kaks aastat tagasi, sest oli lihtsalt türilaste peale heas mõttes kade. «Nägin, kuidas Türil läks idee lendu ja välkturg sai kiirelt inimeste seas menukaks,» ütles ta.

«Paremat kohta kui turuplats ning Paide muusika- ja teatrimaja parkla ma välja mõelda ei osanud,» sõnas ta.

Paide OTT pole nii suureks ja müüjarohkeks kujunenud kui naaberlinna oma. Senine rekord on olnud korraga paarkümmend müüjat, tavapärane on viis kuni kümme. Paabo lisas, et sügisel on kauplejaid rohkem kui talvel või südasuvel. «Seda lihtsal põhjusel: siis on rohkem aiasaadusi,» sõnas ta.

Paabo ise loobub välkturu eestvedamisest isiklikel põhjustel. "Lähen sügisest õppima ning viibin suurema osa ajast Paidest eemal. Samuti on tänavune suvi plaane täis, mis ei võimalda mul ettevõtmisega enam tegeleda," põhjenda sta.

Paabo loodab kogu südamest, et leidub inimene, kes Paide OTT-iga edasi tegeleb ning leiab endas jõudu ja tahtmist seda ehk ka edasi arendada. "Mina usun, et Paide OTT-il on tulevikku. Üks asi on füüsilised välkturud, kuid alahinnata ei maksa ka sotsiaalmeedia mõjujõudu, kus paljud müüjad just OTT-i grupi kaudu oma toodangu edukalt ja kiiresti maha müüvad," selgitas ta.