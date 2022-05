Omavalitsuste IT võrgustiku liikmed kogunesid Paidesse seminarile

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on väga oluline, et pärast pikka koroonakriisi said IT juhid füüsilise seminari vormis taaskord kokku, et arutada erinevatel olulistel IKT teemadel. „Peame üheskoos riigiga leidma lahenduse KOV IKT projektide rahastamise osas uuel Euroopa struktuurifondide perioodil. Kohalike omavalitsuste IKT arendamine on oluline täpselt samamoodi nagu digiriigi teenuste arendamine. Omavalitsuste IT-arhitektuur peab olema osa riigi IT-arhitektuurist ning Eesti digiriik on sama tugev kui on kohalike omavalitsuste IKT võimekus,“ ütles Trei.