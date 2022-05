Kärner ütleb, et siiani pidi ta ikka saama oma tahtmise, et see asi ei käi siia või too tuleb tõsta sinna. «Kuni hakkasin aru saama, et poistel on häid ideid ja ma ei saa risti tee peal ees seista. Mõistsin, et aeg on teatepulgad üle anda ja ise rahulikult tagaplaanile tõmbuda. Võin juba praegu öelda, et nad on asju hoopis kihvtimalt lahendanud,» selgitas ta.