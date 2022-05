Haart Ehitus andis pankrotiavalduse sisse

Metsla selgitas, et ehitusfirmale sai saatuslikuks see, et mitu rasket olukorda tekkis ühel ajal. Raskeks läks koroona ajal, kui ehitusmatrejale oli keeruline hankida ja hinnad tõusid. Seejärel jätsid kaks klienti arved tasumata ja praegu vaieldakse kohtus, mille eest ja kui palju peavad nad maksma. Seejärel algas Ukrainas sõda ja see tõi endaga kaasa hüppelise ehitusmaterjalide hinnatõusu. «Oleks need hädad ükshaaval tulnud, oleksime hakkama saanud, kuid nüüd enam mitte,» tõdes ta.