Naabriplika laada korraldaja Ene Mikk ütles, et pani kella viieks äratuse, et esimeste kauplejaid saabumiseks oleks kohv joodud ja valmis kauplemisplatse kätte näitama.

"Laat algab siis kui kauplejad jala maha panid ja esimene külastaja kohal. Kaugemad kauplejad on tulemas Keilast, teiseltpoolt Rakveret ja Viljandimaalt. Registreerunud on oma 30 kauplejat aga eks viimane hetk teeb oma korrektiivid, kes langeb ära, kes tuleb juurde. Ilm on ilus, ennustus ei luba vihma enne õhtupoolikut," loodab Mikk vahvat laadapäeva.