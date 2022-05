Riik toetab e-arvete laialdasemat kasutuselevõttu miljoni euroga

Sealjuures ettevõtjate vahel liigub e-arveid vaid umbes 23 protsenti, ülejäänud on suures osas ettevõtjatelt kodanikule, näiteks panka saadetud e-arved. Kuigi e-arvete mahud on Eestis küll viimastel aastatel kasvanud, on e-arvet kasutavate ettevõtete arv jäänud sisuliselt pidama. Kui avalikus sektoris on juba mitu aastat võetud vastu vaid e-arveid, siis näiteks mikro- ja väikeettevõtjate vahelistes arveldustes on e-arvete osakaal kõigest 5 protsenti,“ toob Sutt näiteid.