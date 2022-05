Kunstniku näitus liigub Tallinna kaudu sügiseks Esnasse

"Paiga vaim võib olla minu jaoks objekt, olend, ese, vaade või emotsioon, mis seostub mingi kindla paigaga ning millele ma olen andnud kehastuse. Tavaliselt tekib tugeva energiaga paiga vaim siis, kui selles kohas korduvalt käin, vahel piisab vaid ühest ainsast hetkest. Teatud kohad on seal tajutava vaimu poolest niivõrd tugeva võnkega, et ma tajun paiga vaimu ka siis, kui paik ise on pöördumatult muutunud või peaaegu hävinenud. Need on üheltpoolt minu mälestused, kuid minu maailmas on nendel paikadel veel mingisugused kehastused või näod, mis minuga vahel suhtlevad jättes kustumatu mulje ning mõjutades loomingut," selgitab Hürden näituse tagamaid.