Tule Euroopa päevale Stenbocki maja hoovi!

„Kremli agressioon Ukraina vastu on muutnud meie kõigi ettekujutust maailmast, ning see tõestas, et rahu ei ole iseenesestmõistetav. Peame tegema kõik meist sõltuva, et hoida rahu meie peredes, meie kogukondades, kogu Eestis. Meie ühtsus on meie tugevus,“ lisas riigisekretär.