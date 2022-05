E-smaspäeval osaleb 280 veebipoodi

„E-kaubandus peegeldab üsna vahetult tarbijate käitumist ja valikuid,“ ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Täheldame, kui hinnatundlikuks on inimesed muutunud ja kui hoolikalt kaaluvad oma ostuotsuseid. Keskmise leibkonna energiakulu on kasvanud rohkem kui 40%. Kõik sisendhinnad on aina jätkuvas tõusus. Toidukorv on juba kerkinud 12%, mis viib alla keskmist ostujõudu. Lisaks on sõda tekitanud paljude kaupade defitsiidi. Muutunud on ka see, et näiteks luksuskaupade ostmine on selgelt langenud – kalli ehte või uue käekella asemel tehakse pigem lõpuni praktiline valik. Samuti näeme survet sisustuskaupade müügile, kuna sõjast tingitult pandi uusarendusi seisma, mis annab 6-12 kuud hiljem sisustussektorile tunda. Aga kevade ja suve saabumisega seotud tarbekaupu soetatakse endistviisi – uut jopet või jalanõusid on ju ikka tarvis.“