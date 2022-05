Kolmandal lobitööteemalisel ümarlaual arutatakse usalduse kasvatamist

Komisjoni esimehe ja ümarlaua juhi Riina Sikkuti sõnul on ürituse eesmärk kaardistada, milliste vahendeid kasutusele võttes saab Eesti lobitöö ja huvide konflikti teemadel edasi liikuda ning kuidas kasutada poliitilist tahet reformide elluviimiseks. „Tulemusliku koostöö eelduseks on omavaheline usaldus ja austus. Tahame kasutada kõiki võimalusi teha poliitikat ja suhelda inimestega sellisel moel, et see mitte ainult ei oleks aus, vaid näiks sellena ka kõrvaltvaatajatele,“ märkis Sikkut.

Ettekande teemal „Usalduse kasvatamisest läbipaistvuse suurendamise kaudu: millised meetmed toimivad ja millised mitte?“ teeb USA eetikajärelevalveorganisatsiooni Research by Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) asepresident Donald Sherman, samuti on plaanis anda ülevaade koalitsioonide loomisest ja poliitilise tahte rakendamisest Läti näitel. Seejärel toimub diskussioon parlamendiliikmetega selle üle, mis on järgmised sammud, mis aitaks Eestis poliitikakujundamise läbipaistvust suurendada. Ümarlauasarjal räägitu võtavad kokku korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Riina Sikkut, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja USA saatkonna esindaja.