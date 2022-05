8. mail kell 17.17 anti häirekeskusele teada, et Järva-Jaanis Lehise tänaval oli ridaelamu korstnast välja löönud leegi. Päästjad tegid kindlaks, et korstnas toimus tahmapõleng, mida summutati tulekustutite abil. Omanikul keelati kütmine, kuni korstnapühkija on olukorra üle kontrollinud.