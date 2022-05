Usundiloolane Ülo Valk mütoloogiast

Kas suudad meenutada, millega on üks või teine Aasia kultuur Sind üllatanud?

Aegajalt on mind tõesti üllatanud maagilise mõtlemise kergus ja enesestmõistetavus ning üleloomuliku tegelikkuse argisus. Mis meie jaoks on fiktsioon, võib mujal olla silmaga nähtav tõde – olgu see näiteks jumala või deemoni kohalolu seestunud inimese kehas. Ei saa öelda, et jumal on vaid müüditegelane või väljamõeldis, kui ta meediumi suu kaudu kõneleb ja annab korraldusi, mida edaspidi püüdlikult täidetakse. Ükskord uurisin ühe Assami teadmamehe käest, kas neilgi on räägitud lugusid tarkadest, kes suudavad mao tema peidupaigast välja kutsuda, et ta salvata saanud inimese haava lakuks ja haige terveks teeks. Eestis on palju räägitud sellistest ussisõnu teadnud tarkadest, kes madusid valitsevad. Mees vastas, et ta tunneb seda kunsti väga hästi, aga ise ei kasuta. Palju lihtsam kui maoga mässata on ravida salvatud patsienti maagilise mantra abil. See aitab alati.

Mida peaksime tegema või tegemata jätma, kui tahame Indiast pärit inimesi mitte ärritada? Loomulikult sõltub see kontekstist ehk Õhtumaal pole neil vast mõtet ehmuda ega nina kirtsutada, kui süüakse veiseliha. Kindlasti on aga seiku, mis aitaksid meil sõbruneda.

Pigem on lääne inimesele omane kärsitus ja rahutus. Kannatlikkust ja leplikkust saab hästi õppida Indias. See, mis meie jaoks on molutamine, on Indias rahulik toimetamine. Kui hindud tõesti veiseliha ei söö ja paljud braahmanid eelistavad taimetoitu, siis on Indias miljoneid inimesi, kes toidu pärast nina ei kirtsuta. Kui jahil käies ei õnnestu tabada mõnd suuremat neljajalgset või tiivulist, võib praadida ka hiiri või rotte. Tõsi, toidukultuurid India põlisrahvaste ja hindude seas on väga erinevad.

Mil moel on folkloori ja näiteks India kultuuri uurimine kujundanud Sinu maailmavaadet.

Kindlasti on see õpetanud mind hindama euroopaliku valgustuse ja kriitilise mõtlemise sisukust. Palju turvalisem on mõelda analüütiliselt kui karta needust ja nõidumist. Samas pole mõtet heita kellelegi ette ebausklikkust, sest ühel või teisel moel oleme uskujad kõik. Miks ja kuidas kultuuriti erinevaid uskumusi luuakse, on aga uurimist väärt küsimus, millele sageli pole lihtsat vastust.

Milline on folkloori roll kaasaegse inimese elus? Kas mütoloogiline mõtlemine võib anda nö meetodina maailma teise tajumise võimaluse või on pigem tegemist takistusega maailma tajumisel sellisena nagu see on?