Rapla rallil sõidetakse tänavu ka linnakatse

Võistlejatel tuleb kahe võistluspäeva jooksul läbida kokku 12 kiiruskatset, millest kuus on korduvad. Raja pikkuseks on planeeritud 463,06 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 102,98 kilomeetrit, kusjuures ligemale 24% kogu võistlustrassist sõidetakse asfaltkattega teedel.

"Tänavune võistlustrass sisaldab tuttavaid lõike eelmisest aastast, kuid ees on ootamas ka täiesti uusi katseid. Üks suuremaid väljakutseid saab tõenäoliselt olema ralli punktikatse, mis sõidetakse peaaegu täies ulatuses asfaltkattega teel, kuid oleme võistlustrassi koostamisel arvestanud ka kõigi nende sõitjate soovidega, kes eelistavad tehnilisi või kiireid kruusalõike," ütles Rapla ralli korraldustiimi liige Henri Rump rally.ee portaalile.

"Starti ootame kuni 85 ekipaaži nii Eestist kui ka välismaalt ja rõõm on tõdeda, et nimekiri pikeneb iga päevaga. Sarnaselt eelmisele aastale oleme ka sel korral tänu toetajate abile saanud välja panna vingeid auhindu, mis loositakse välja just võistlejate vahel ning loodame sellest teha ka traditsiooni, mis kestab pikemalt," lisas Rump.

KOMMENTAARID

Martin Leotoots

Peale Sarma rallit oleme Karl-Markus Seiga legenditrenni korralikult teinud ja nüüd võistlusnädalal, esmaspäeval ja teisipäeval Lõuna-Eestis ralliautoga testinud.

Kuna selle autoga pole me Eestis veel kruusal sõitnud, siis ei teadnud, mida alguses arvata, kuid kohe esimesel testil saime aru, et auto on hea ja peab lihtsalt lumelt kruusale minekuga kohanema. Muidugi saime peale kahte päeva testimist palju seadeid katsetatud ning teame, mida proovida rallil.

Eks me ootame peale head hooaja algust ikka võitu, kuna juhime hetkel meistrivõistluste arvestust. See pole lihtne ja tuleb konkurentsitihe võistlus, kuna kirjas on 11 Rally 4 (EMV4) autot.

Ilmaks sooviks ikka suvist ja kuiva, kuna nii on sõidurütm parem tulema ja tekib vähem ootamatusi nagu libedad pidurdusmaad

Romet Jürgenson

Sõidutrenni ei ole saanud liiga palju teha, aga kolmapäeval peaksime saama esimest korda metsas proovida. Eks Rapla ralli ise ongi meile üks suur test.

Praegu lubab reedeks kuiva ja laupäevaks vihmast ilma, mis oleks kogemuse mõttes kindlasti väga kasulik. Eks see võib kõik veel muutuda.

Üldiselt tulemus minu jaoks see ralli oluline pole ja ei saagi olla, sest see on alles minu elu esimene ralli ja seda veel ka esiveolise autoga. Lähme kogemust koguma.

Rainer Paavel

Tõepoolest, tegemist on selle hooaja esimese kruusaralliga ja meile alles esimese stardiga sel aastal, kuna talvistest etappidest olime oma napi eelarve tõttu sunnitud loobuma.

Auto saime võistlusvalmis alles eelmise nädala lõpus, seega proovida õnnestus väga põgusalt. Rapla ralli on katsete poolest üsna sarnane kodukandi teedele ja sel aastal sõidetakse ligi neljandik katseid tolmuvabal teekattel, pikema ilmaprognoosi järgi ei puudu ka vihmavõimalus. Saab igatahes huvitav olema.

Konkurentsi meie masinaklassis pakuvad nii vanad tegijad kui ka uued kiired mehed.

Kohti praegu jagama ei hakkaks, aga möödunud hooaja kahel viimasel etapil vedas meid tehnika alt, seega oleks tore taas omal jõul üle finišipoodiumi saada

16. ja 17. septembril toimub üle väga pika aja taas legendaarne Paide ralli. Proovime selleks ajaks ennast parimasse vormi ajada.