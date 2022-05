Maakonnahaigla saab Euroopa Liidult miljoni

“Investeerime haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri kaasajastamisse, et suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust kriisidele reageerida ning tagada tervisesüsteemi toimepidevus nii nakkuspuhangute ajal kui laiemalt,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Toetuse andmise eesmärk on tugevdada haiglate vastupidavust, parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning tõsta tervishoiusüsteemi valmisolekut kriisideks.“

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on Euroopa Komisjoni loodud rahastu COVID-kriisist väljumiseks, millest toetatakse tervishoiusektorit ja elavdatakse majandust. Eesti on REACT-EU vahendeid kasutanud eeskätt vaktsineerimise, koroonaviiruse testimise, haiglate kriisideks valmisoleku tõstmise ja seireuuringute rahastamiseks. REACT-EU vahendeid saab kasutada aastatel 2020-2023. Haiglate infrastruktuuri investeeringute projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus, jälgides eesmärkide ja tulemuste saavutamist ning tagades väljamaksed.