Mai algusest praeguseni on järvakad taas nobedamate seas, olles kogunud 1750 jooksu- ja kõnnikilomeetrit.

Järva malevast eespool on vaid Rapla, kelle kontol on 2445 kilomeetrit. Kokku on kaitseliitlased ja sõsarorganisatsioonide liikmed sel kuul alistanud juba 12 561 kilomeetrit.