«Meil on võimekus toota biogaasi koguses üks teravatt-tund ehk ligi viiendik praegusest Eesti vajadusest, seega saaks sellest kasu kogu Eesti,» märkis Marrandi. Praegu on Eesti aastane gaasitarbimisvajadus viis teravatt-tundi.

Euroopa Liidu tasandil on kokku lepitud, et 2030. aastaks tuleb põllumajanduses vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust. Piimatootmine ja loomakasvatus on valdkonnad, kus kasvuhoonegaase tekib kõige rohkem. Marrandi märkis, et see on suur väljakutse Eesti majandusele, eriti põllumajandusele.