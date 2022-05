Pronkssõduri juurde jõudis 11 000 inimest

Põhja prefektuuri operatiivstaabi juht Roger Kumm ütles, et politseinikud jälgisid, et inimesed ei koguneks keelatud avalikel koosolekutel ega kasutaks agressiooni toetavat sümboolikat. "Agressiooni toetavate sümbolite, sh Z-sümboolika, Georgi lindi, Venemaa ja Nõukogude Liidu lipu, armee vormi ja muu sellise tähendus on sõja algusest muutunud, sest täna kannavad neid sümboleid Putini režiimi sõdurid Ukrainas, kes põhjustavad seal kannatusi tavalistele inimestele."

"Alustasime ettevalmistusi 9. maiks juba mõni kuu varem ning tegime tööd selle nimel, et see päev mööduks provokatsioonide ja konfliktideta. Koostöös kaitsepolitseiga pöörasime ka tähelepanu Eesti julgeolekut ohustavatele välismaalastele ning saatsime 9. maile eelnevalt riigist välja Surematu polgu ühe eestvedaja. Lisaks piirasime autoliiklust Filtri teel, seadsime suunavad aiad pronkssõduri juurde, et inimeste liikumine oleks sujuv ega tekiks keelatud kogunemisi. Samuti tegime ennetustööd koolides ja töötasime koos kohalike omavalitsustega. Õhtul kella 21 seisuga on päev möödunud töiselt, kuid tõsisemate vahejuhtumiteta."

"Politsei on agressiooni õhutavale sümboolikale pööranud tähelepanu juba sõja algusest alates ning selgitanud inimestele võimalikke tagajärgi, kui ikkagi keelatud sümboolikat kasutatakse. Nii täna kui ka eile reageeris politsei sümbolitega seotud juhtumitele resoluutsemalt ja reeglina alustasime menetlust inimeste suhtes, kes selgelt provotseerisid või ei tahtnud sümbolite keelust aru saada ja neid eemaldada.

Mälestajate hulk pronkssõduri juures oli eile 11 000. Seda on kolm korda vähem võrreldes varasemate aastatega. Suurem osa inimestest oli sümboolika keelust teadlik, siiski leidus mitusada inimest, kellega politseinikud vestlesid, sest nad kandsid keelatud sümboleid või käitusid provokatiivselt ja Kremli ideoloogiat propageerivalt. Kuigi enamik inimesi eemaldas sümboolika pärast politseinike selgitust, et tegemist on rikkumisega, viisime päeva jooksul peamiselt Harju- ja Ida-Virumaal politseijaoskonda menetluseks ligi 50 inimest, kes ei olnud nõus keelatud sümboolikat eemaldama ja käitusid provokatiivselt."